Elisabetta Canalis compie quarant'anni: ecco chi sono i suoi "Pieri"

Elisabetta Canalis, l’amata velina mora di Striscia la Notizia, compie 40 anni. Show girl, attrice e conduttrice, la bella sarda ha fatto un po’ di tutto nella sua carriera, fino a raggiungere una grande notorietà. Tanti sono stati anche i suoi amori, da Bobo Vieri a George Clooney. Ma alla fine Elisabetta ha trovato il suo happy ending con il chirurgo americano Brian Perri, che ha sposato nel 2014 e dal quale ha avuto una bambina, Skyler Eva.



Elisabetta, però, ha sempre avuto un altro grande amore: quello per gli animali, in particolare per i cani. Non a caso insieme a lei e alla sua famiglia, a Los Angeles, vivono anche “i Pieri”, i suoi inseparabili Pinscher. Tre adorabili cagnolini che prendono il nome dal capostipite, Piero: purtroppo venuto a mancare nel novembre 2017. Così, insieme ad Elisabetta sono rimaste Mia e Megan Kelly (recuperata in uno dei canili di Los Angeles). Sono tanti gli scatti che ritraggono la Canalis con le sue dolci cagnoline, soprattutto sul profilo Instagram dei “Pieri”, aperto appositamente per mostrate i suoi Pinscher al web e condividere le loro avventure con i follower. Senza dimenticare che Elisabetta si batte anche per gli animali meno fortunati, partecipando come testimonial a diverse campagne animaliste.