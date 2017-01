Eleonora Pedron e Max Biaggi, love story al capolinea

"È difficile dirlo, ma è finita! Con Ele ci sono stati momenti difficili, abbiamo provato a recuperare ma alla lunga non è stato possibile". Tra Max Biaggi e Eleonora Pedron love story al capolinea. Fine corsa. E' stato lo stesso campione di motociclismo ad annunciarlo via Twitter, scatenando i commenti dispiaciuti dei suoi followers. Tutto tace invece sul social dell'ex Miss Italia...

La coppia si era già lasciata nel 2014, una crisi difficile e molto chiacchierata, con tanto di gossip insistenti su una "sbandata" di lei per un ciclista. Poi la riconciliazione. Undici anni insieme e due figli, Inés Angelica e Lèon Alexandre e una vita fatta di viaggi, successi e showbiz. Sembrava dovesse filare tutto liscio, sembrava ce l'avessero fatta a recuperare, a ristabilire equilibri e priorità, a perdonarsi reciprocamente e a ricominciare. Insieme. Invece non è andata bene, qualcosa non ha funzionato ed è finita. Stavolta, forse senza condizionali.