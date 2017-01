Elena Santarelli, sexy album dalle Maldive

11:40 - In splendida forma, Elena Santarelli documenta su Instagram le sue vacanze alle Maldive. Fisico statuario per la showgirl che mette in evidenza addominali scolpiti, gambe affusolate e un décolleté fuori dal comune. Insieme ai Corradi c'è anche la famiglia dell'ex calciatore Stefano Fiore e tutti sembrano divertirsi molto...

Una settimana lontano dall'Italia per rigenerarsi a fine tour teatrale e mostrare via social che anche quest'anno la prova costume è stata superata ad occhi chiusi. Elena, dal sorriso contagioso, regala una carrellata di immagini davvero hot. Lei in costume è perfetta e le curve del lato B parlano da sole. Mentre corre sulla spiaggia, quando si tuffa in acqua dalla barca o seduta sulla sabbia lo spettacolo è sempre di alto livello. Del resto, sempre sul social vediamo quanto si impegni costantemente nelle lezioni di pilates pur non disdegnando dei bei piattini di pasta e la pizza. Nel “dietetico mondo dello showbiz” Elena è una delle poche che non ha mai negato di amare la buona cucina e dedicarsi ai fornelli.