Elena Santarelli, a due mesi dal parto, curve super sexy a bordo piscina

Dopo poche settimane dal parto la bella showgirl ha ripreso subito allenamenti e dieta sana e il risultato si vede. Su Instagram intanto dispensa preziosi consigli alle mamme su come tornare in forma dopo il parto, spiegando esercizi di pilates e gyrotonic da fare in casa o in palestra: "Se non potete andare in palestra il rimedio per le neomamme sta anche in casa" scrive condividendo uno scatto in cui fa piegamenti spingendo la carrozzina e rivolgendosi alle più pigre aggiunge: #nientescuse #forzaneomamme #cellulitenontitemo #mom #momanddaughter #fitmom #casualsaturday".