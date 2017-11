Ecco come si allena tutte le mattine Cristiano Ronaldo

Estate è spiaggia, sole, mare. In una parola, relax. Non per Cristiano Ronaldo, che cura la propria forma fisica 365 giorni l'anno e persino con il caldo di questi giorni. Il calciatore portoghese ha infatti condiviso su Instagram una brevissima sessione dei suoi esercizi: affondi sulla pedana scorrevole. A fargli compagnia, un gatto che non sembra avere le stesse intenzioni ginniche della stella del Real. Volete un fisico come Cristiano Ronaldo? Provate a seguire i suoi allenamenti mattutini.