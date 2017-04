Dopo la sofferenza, Gigi Buffon si gode la sua Ilaria

A cosa gioca con i figli il portiere della Nazionale? A calcio naturalmente. Se poi sono tutti figli maschi, a maggior ragione. Perfino il piccolo Leopoldo Mattia, un anno appena, dopo aver mosso i primi passi, ora tenta i primi calci di rigore e papà Gigi scende in campo in veste di allenatore per insegnare i trucchi del mestiere ai suoi bambini. Risate, divertimento e grandi sorrisi scacciano in un momento tutta la tensione delle partite, anche quelle più impegnative. “Ilaria è stata la grande fortuna della mia vita – dice Gigi – nonostante si sia dovuti passare da sofferenze inevitabili. E' la persona che cercavo e quella che volevo. E spero di essere lo stesso per lei”. Passeggiate e dribbling sempre in formazione d'amore, ma prima di tornare a casa non può non appiccicarsi alle labbra della sua Ilaria e scambiare con lei dolcissimi momenti di tenerezza.