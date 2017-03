Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, prove di famiglia a Torino

Una casa milanese da condividere con Ilaria D'Amico, Leopoldo Mattia e Pietro, un nido torinese per ospitare tutta la famiglia allargata con David Lee e Louis Thomas, avuti da Alena Seredova. Gigi Buffon passa da Milano a Torino con tutta la sua big-family. E così eccolo in un pomeriggio di relax con la compagna Ilaria e con i figli avuti dalla sua ex Alena Seredova. Una passeggiata, una sosta in gelateria e tanta complicità.