Demi Moore e Rumer Willis, gemelle social

"Quel momento nel quale capisci che stai diventando come tua madre". Così Rumer Willis cinguetta sul suo profilo social postando la foto che la ritrae insieme alla mamma Demi Moore in un look praticamente identico. La figlia di Bruce Willis è con i capelli lunghi e sciolti sulle spalle come la madre, gli occhiali e lo stesso abbigliamento. Come due gemelle.

Rumer ha una vera e propria adorazione per Demi e non lo nasconde. Per esempio postando spesso immagini che le ritraggono insieme, qualche volta pescate dal passato, con lei tra le braccia della madre.



La giovane 26enne ha appena vinto il reality sul ballo "Dancing with the stars” e la Moore, inizialmente perplessa, si è detta molto orgogliosa della figlia: "Come potrei non essere fiera di lei? È stato bellissimo guardarla, la ammiro tantissimo perché sembrava non facesse alcuna fatica, e sono ancora più orgogliosa di lei perché ha lavorato sodo e ha dato tutta se stessa” ha dichiarato l'attrice.



Rumer per ringraziare i suoi sostenitori ha scritto un messaggio a corredo della foto che la ritrae in bikini in piscina (dalla mamma la Willis ha preso sicuramente il fisico longilineo): "Provo per tutti voi gratitudine e amore per il sostegno e l'affetto che mi avete dimostrato ogni settimana. Grazie ancora per aver aiutato me e Val. Senza di voi non ce l'avremo fatta".