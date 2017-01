Demi Moore rasa la figlia Tallulah

10:45 - Demi Moore si improvvisa parrucchiera per la figlia Tallulah Willis. "Mommy-daughter bonding activities", cinguetta la terzogenita dell'attrice (52 anni) e di Bruce Willis, "attività che legano mamma e figlia", postando su Instagram uno scatto esplicativo. L'attrice rasa con attenzione la testa della giovane, proprio come fece con se stessa in uno dei film che la resero famosa, il celebre "Soldato Jane".

Nella pellicola del 1997 Demi interpretava il ruolo di una giovane donna che si arruolava nell'esercito della marina americana. Esasperata dal durissimo addestramento a cui vengono sottoposti i soldati, la protagonista Jordan O'Neil prendeva la decisione di eliminare l'ultima parvenza di femminilità che le restava e si rasava così i capelli in una famosissima scena.



Per Tallulah non è il primo taglio super corto. La giovane (21 anni) e irriverente figlia della Moore ama le provocazioni e già a novembre aveva dato una svolta al suo look tagliando tutti i capelli e rendendo omaggio alla madre, dopo essere stata per sei settimane in un rehab a causa di diversi problemi, tra cui alcool e disordini alimentari.

Taglio nuovo, vita nuova. E per coinvolgere mamma Demi nel suo buon proposito di mettere davvero la testa a posto, Tallulah ha proprio voluto che fosse la Moore a metterle le mani... in testa.