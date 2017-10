Davide Bombardini e Francesca De André, coppia a sorpresa

Una nuova coppia a sorpresa nella notte milanese. Il settimanale Novella 2000 ha pizzicato Davide Bombardini , inseparabile amico di Bobo Vieri ed ex di Giorgia Palmas (da cui ha avuto una figlia Sofia), insieme a Francesca De André , nipote di Fabrizio e figlia di Cristiano, nonché ex di Daniele Interrante. I due sono stati fotografati tra baci, abbracci e mazzi di rose...

Bombardini ha trascorso l'estate con Vieri e Davide Lippi: le avventure goliardiche del trio in vacanza ha riempito i social. Poi Bobo ha trovato pace e tranquillità con la ex velina bionda Costanza Caracciolo. E chissà che anche l'ex calciatore ed ex della Palmas (sono stati insieme 8 anni, fino al 2011) possa trovare stabilità amorosa con la De André. Francesca dal canto suo è uscita da una storia importante con Daniele Interrante (ex di Guendalina Canessa, da cui ha avuto una figlia Chloe): lei lo ha lasciato a inizio anno citando le parole di una canzone del nonno. Se son rose fioriranno...