Francesca de André: "Non sto più con Interrante"

L'ultimo scatto social di coppia risale ai primi di dicembre in occasione del compleanno dell'ex tronista di "Uomini e donne": "Eh già!! Siamo a 36 bello mio! Gli anni passanoooo #love #ourlove #somuchlove" cinguettava lei. I due stavano insieme dal 2012, anno in cui Daniele ha divorziato da Guendalina Canessa, madre di sua figlia Chloe. Poi la crisi...



Fotografata in compagnia di un altro uomo, Francesca ha voluto spiegare sul suo profilo social la situazione per non sollevare inutili pettegolezzi. "Eccoci qui...non ho mai amato parlare più di tanto della mia vita privata sentimentale, ma ora mi vedo costretta a farlo, anche se per me non è per niente facile...è da ieri che si parla di alcune foto che usciranno dove vengo ripresa in compagnia di un altro uomo che non è Daniele...ci tengo a precisare che non è un tradimento, mai l'avrei fatto dopo un amore tanto grande e importante. C'è stata una crisi tra noi ed è da due mesi che non stiamo più insieme...ecco, adesso sapete come stanno le cose....".



La figlia di Cristiano è rientrata da pochi giorni da un viaggio in Africa con Marco Ligabue, fratello di Luciano. Sul social le immagini della loro esperienza in Benin per un progetto umanitario. Che sia proprio lui l'uomo con cui è stata pizzicata?