David Beckham, il più sexy del pianeta

"Il più bel momento della mia carriera. Ovviamente vorrei ringraziare i miei genitori per avermi messo al mondo. E poi, la mia parrucchiera, il mio stilista e il Photoshop", dice scherzando David Beckham durante il "Jimmy Kimmel Live!", dopo l'annuncio della sua elezione a "Uomo più sexy del pianeta" della rivista People. E su Instagram cinguetta: "Mi piace indossare bei vestiti, elegante, sentirmi bene, ma non mi sono mai sentito attraente".

A 40 anni l'ex calciatore è orgoglioso del titolo: "Sono lieto di accettarlo. Victoria si è congratulata con me”, e su Faceboo commenta così: "Divento un po' timido quando ricevo questi premi, anche se mia mamma ne sarà felice. I bambini invece rideranno, perché sanno che aspetto ha il papà la mattina”, ammettendo di essere stato preso in giro dal figlio Brooklyn: "Sei sicuro che non sia io quello che dovrebbe stare su quella copertina?". Intanto, modestia a parte, David che attraente è considerato da un bel po' di tempo, si aggiunge alla classifica degli uomini più sexy del mondo da Harrison Ford (eletto nel 1998) a Richard Gere (1999), passando per Brad Pitt, Pierce Brosnam, Ben Affleck, Johnny Depp, Jude Law, Matthew McConaughey, George Clooney, Matt Damon, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Channing Tatum, Adam Levine, Chris Hemsworth (eletto l'anno scorso).