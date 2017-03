Da Borriello a Iannone, tutti sotto Belen

Alzi la mano chi, guardando gli scatti di Belen in Qatar con Andrea Iannone, non ha avuto l'impressione di averli già visti? Le effusioni bollenti, il fisico mozzafiato ben esibito con i triangolini striminziti, il fondoschiena da urlo in primo piano, gli abbracci e le pose ad alto tasso erotico sono indimenticabili. Ma nella vita amorosa della showgirl sono cambiati i protagonisti: ecco le vecchie foto hot... con De Martino, Corona, Borriello.

Un unico comune denominatore: la bellezza esagerata della protagonista, il corpo da dieci e lode e le pose erotiche sulla spiaggia o in piscina. I protagonisti maschili invece sono cambiati e dal lontano 2008 con Marco Borriello, sono arrivati Fabrizio Corona, Stefano De Martino fino al presente, rappresentato da Andrea Iannone. Avvinghiati e travolti dalla sensualità, corpi che si intrecciano con o senza costume, baci, sfioramenti, palpatine. Non manca nulla nella foto-story di Belen in vacanza. Basta sfogliare il suo album al mare per rivivere la passione travolgente che accomuna tutte le sue storie d'amore.