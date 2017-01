Cristina Parodi, topless nella spiaggia di nudisti

Era già stata a Formentera a giugno mostrando il primo topless della stagione, ma il richiamo dell'isola per Cristina Parodi è sempre forte tanto da tornarci a distanza di poco tempo. Il settimanale "Diva e Donna" l'ha pizzicata in tutto il suo splendore in topless in una spiaggia di nudisti mentre si lascia andare a calde effusioni con il marito Giorgio Gori.

Altro che lettini comodi nei bagni più famosi dell'isola, Cristina e Giorgio, per le loro vacanze scelgono una spiaggia di nudisti per sollazzarsi al sole. Un cappello, un telo da posare a terra e nient'altro per la coppia che si scambia baci appassionati in pubblico. La giornalista, splendida 51enne, sfoggia un fisico ben curato e un décolleté scoperto che lascia senza fiato. Proprio come fosse a casa sua, la Parodi a Formentera si sente a suo agio tanto da restare in topless senza inibizioni. E poi perché andare controcorrente nella spiaggia di nudisti...