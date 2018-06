Cristina De Pin, pancione in vacanza con Riccardo Montolivo e family

Pantaloni lunghi, ampia maglia bianca e cappello per riparare il viso dal sole. In Versilia, Cristina De Pin, in dolce attesa, passeggia con il marito, Riccardo Montolivo, la piccola Mariam e i genitori del calciatore prima di trascorrere una giornata in spiaggia. Incinta del secondo figlio, la showgirl non contiene le sue curve materne... ed evita il costume.