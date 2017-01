Cristina De Pin, che mamma sexy in punta di piedi

Come sarà il Natale in casa Montolivo-De Pin con la piccola Mariam?

Sarà sicuramente un po' diverso, ci sarà una magia speciale che nei Natali scorsi non c'era, sarà tutto in funzione di Mariam (la sua bambina nata a maggio, ndr).



Svelaci qualche regalo... per Mariam e per Riccardo?

Sono sincera, siccome ultimamente sono stata alle prese con le registrazioni di Tacco 12, non ho ancora avuto il tempo di pensarci... Farò come al solito tutto all'ultimo momento, andrò d'istinto.



Cosa invece vorresti riceve tu?

Bella domanda, mi rendo conto adesso che non ho pensato neanche a quello... Vuol dire che per questo Natale mi viene spontaneo non dare molta importanza ai regali, mi basta la vicinanza e l'amore di mia figlia e mio marito.



Dove trascorrerete le feste?

Come sempre siamo quelli dell'ultimo minuto e anche quest'anno siamo a metà dicembre e non abbiamo ancora deciso, di sicuro quello che sarà anche più comodo per nostra figlia