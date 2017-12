Cristina Chiabotto, dopo Fulco amicizia speciale con un cestista

Si chiama Giuseppe Poeta , cestista dell'Auxilium Torino e della Nazionale, il "nuovo e caro amico" di Cristina Chiabotto . lo dice Chi in una "Chicca" senza aggiungere altro, né una foto di loro insieme, né dettagli sulla loro frequentazione. Ma se così fosse, dopo la rottura con l'attore Fabio Fulco , l'ex reginetta d'Italia di casa a Torino, avrebbe smesso di fare trasferte per amore.

Che tra il cestista Poeta e la Chiabotto ci sia del tenero? Al momento si parla solo di "nuovo e caro amico", ma da cosa potrebbe nascere cosa. Lui, impegnato sul campo da basket sui social posta immagini con la maglia della sua squadra e sessioni di allenamento. Lei sorrisi smaglianti e outfit impeccabili. E niente di più. Ma di che stupirsi... Cristina è sempre stata una donna riservata, tanto che la fine della sua storia d'amore con l'attore Fabio Fulco, durata 12 anni, è stata scoperta dopo che la ex coppia non postava più scatti insieme, non di certo perché lo abbiano urlato ai quattro venti.



Ora che tra l'attore napoletano, 47 anni, e la presentatrice torinese, 31, è finita, la Chiabotto potrebbe avere già trovato l'amore sotto la mole antonelliana tra le braccia del cestista suo coetaneo.