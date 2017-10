Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, amore al capolinea

Crisi nera per una delle coppie apparentemente più solide e rodate dello showbiz italiano. In anteprima per Tgcom24 il gossip che il settimanale " Spy " svela nel numero in edicola da venerdì 20 ottobre. Tra Fabio Fulco , che tra poco rivedremo su Canale 5 ne “Le tre rose di Eva”, e l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto è tutto finito , dopo ben dodici anni di amore.

Alla base della rottura, come svela il settimanale, il desiderio da parte di Fulco, che ha 47 anni, di mettere su famiglia e avere un figlio. Dall'altra parte Cristina Chiabotto, 31 anni, non si sente ancora pronta per diventare madre perché, come lei stessa ha dichiarato: "Sento che ho voglia di rubare ancora un po' di tempo per me stessa".