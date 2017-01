Cristiano Ronaldo, alle Baleari con una sexy brunetta

Vacanze alle Baleari in barca per Cristiano Ronaldo. Cr7 ha dimenticato l'infortunio in Francia e dopo un periodo col tutore al ginocchio sembra rilassarsi al largo di Formentera e Ibiza con amici (e amiche). Nel gruppetto si fa notare una brunetta, che pare essere Eiza Gonzalez attrice e cantante messicana, che potrebbe aver fatto breccia nel cuore del calciatore.