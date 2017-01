Cristiano Ronaldo, Elisa è la nuova fiamma italiana?

Nuovo fiamma italiana per il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo , che avrebbe perso la testa per l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Elisa De Panicis . Il sito di "Novella 2000 anticipa l'intervista esclusiva alla ragazza, una modella milanese che vive in Spagna dove è stata anche concorrente della versione iberica de "L'Isola dei famosi".

Proprio durante il reality Cristiano l'avrebbe notata, per poi passare con lei una vacanza a Ibiza. Un giornalista di Novella 2000 ha raggiunto Elisa in aeroporto a Siviglia per chiederle del suo rapporto con il campione del Real Madrid, attualmente impegnato agli Europei in Francia.