Costantino Vitagliano, re di cuori

11:10 - Meno muscoli e un tatuaggio in più sul petto: un re di cuori per l'ex tronista che nel corso della sua carriera di cuori ne ha infranti tanti. Coppola in testa, petto nudo e pantaloni abbassati fino all'inguine per mostrare il suo fisico asciutto mentre si lascia incidere la pelle. Innamorato della sua Elisa che presto lo renderà papà, Costantino Vitagliano non perde occasione per sfoggiare comunque il suo fascino...

Solo qualche settimana fa ha caricato sul social il video dell'ecografia del bebè in arrivo, un momento tenero e di commozione che ha messo a nudo un Costa dalla sensibilità spiccata, a molti sconosciuta.



Sì, perché in realtà i suoi follower sono abituati a vederlo nudo nel vero senso della parola. Scatti in cui compare nel letto svestito, mentre si fa il bagno o fa esercizi in palestra sono solo alcuni esempi. Il suo fisico asciutto è sempre in primo piano tanto che chi lo segue da tempo si è accorto della sua trasformazione. Meno muscoloso e più asciutto piace di più.



Felice di mostrare il suo ultimo tatuaggio, un re di cuori piazzato sul petto, ne approfitta per scattare una foto maliziosa. A torso nudo, col cappello in testa mostra la carta... e parte della zona pubica abbassando un po' i pantaloni con le mani.