Compleanno Trussardi, guarda la festa e la dedica di Michelle

Non si finisce mai di festeggiare in casa Hunziker-Trussardi. Dopo la festa per i 40 anni di Michelle, per i 20 di Aurora Ramazzotti e il compleanno della piccola Celeste, ora tocca a Tomaso spegnere le candeline. Festa in famiglia con tanto di torta e tre candeline per il marito della Hunziker che festeggia 34 anni. ”Auguri amore, papà e marito del mio cuore. Ti amo” scrive Michelle.