Claudia Gerini in love con Preti mostra il topless

Coccole sulla spiaggia, passeggiata mano nella mano e complicità palpabile per la coppia che si sta godendo le vacanze. A Sabaudia Claudia e Andrea viaggiano in canoa trasportati dal mare e dalla passione, non si mollano un attimo e durante un bagno a due in mare la Gerini sfoggia un topless incantevole mentre si aggiusta il bikini. Curve da capogiro e aria spensierata per l'attrice che con Andrea sfodera tutte le sue armi di seduzione.