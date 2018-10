Claudia Gerini, il nuovo amore è un neo papà

Ama gli uomini e non è portata per stare da sola troppo a lungo. Claudia Gerini lo ha confessato solo pochi mesi fa, dopo la fine della sua relazione con Andrea Preti. Ed ecco che in una giornata romana ancora calda, viene pizzicata con un uomo dall'identità sconosciuta. I due si baciano ripetutamente anche in presenza di una bambina piccolissima, forse figlia di lui. Su "Chi" le immagini delle loro effusioni...

Quell'amore che "prima o poi arriverà", forse è già al suo fianco. Così Claudia ritrova il sorriso vicino a un uomo apparentemente suo coetaneo che ha occhi solo per lei e per la piccola che tiene in braccio. Allergica ai paparazzi, questa volta la Gerini li ha proprio ignorati permettendo comunque che immortalassero romantici siparietti di coppia. L'attrice e il suo misterioso cavaliere sono stati beccati insieme due volte. Una con la bambina di lui, che sembra sentirsi al sicuro anche tra le braccia di Claudia, e una al parco in presenza della figlia di lei, Linda (secondogenita, avuta da Federico Zampaglione). L'attrice, sexy in maglietta e shorts, appare serena e in sintonia con il suo accompagnatore (poco) segreto.