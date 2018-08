Claudia Gerini: "Ecco perché ho detto addio ad Andrea"

E' sulle pagine di Grazia che Claudia Gerini decide di raccontare la fine della sua relazione durata circa un anno e mezzo con Andrea Preti , attore e modello di 16 anni più giovane di lei. "Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea e gliel'ho detto in faccia", spiega l'attrice che ha programmato per l'estate un viaggio al femminile tra Florida e Giamaica con le figlie.

"Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede. Non è la fine del mondo. Lui è adulto e saprà andare avanti", spiega Claudia accusata dal suo ex, Preti, di averlo scaricata "senza pietà". Ma lei racconta di avere troppo rispetto per l'amore per accontentarsi di un rapporto traballante. "Se le cose non vanno bisogna avere il coraggio di tagliare", aggiunge. Così ha fatto in passato e pure con Andrea, molto più giovane di lei e spesso additato come suo "toy-boy". "La definizione riflette la cultura arcaica e maschilista che ridicolizza la differenza d'età tra due partner solo quando la donna è nata prima. Se,invece, l'uomo ha 30 anni più della sua compagna non è da prendere in giro ma da ammirare. Una discriminazione assurda", commenta l'attrice sul settimanale.



Al momento Claudia ammette di non avere nessuno al suo fianco, ma che comunque la vita di coppia le si addice e non ha dubbi che prima o poi verrà anche l'amore. Nel frattempo si dedica al lavoro, il motore della sua vita, con tanti progetti tra cinema e tv da realizzare, e alle figlie Rosa, 14 anni, (avuta dal manager Alessandro Enginoli) e Linda, 8, (nata dalla relazione con il musicista e regista Federico Zampaglione), con le quali presto volerà Oltreoceano.