Claudia Galanti, pizzi, trasparenze e capezzolo a vista

Ma il dopo Isola per la bella showgirl paraguaiana significa anche amore.... in attesa di rientrare nel mondo della televisione. Per i suoi figli, ai quali si dedica a tempo pieno e per un misterioso avvocato, Lorenzo, con cui è stata paparazzata in giro per Milano, elegante, bellissima come sempre e questa volta anche molto sorridente. Che sia l'effetto del suo nuovo accompagnatore?