Christian Vieri, il profilo è da cartellino rosso

Social e super sportivo, Bobo è stato la vera attrazione di Formentera con le sue infinite partite sulla sabbia e i suoi messaggi di sfida. Imbattibile per molto tempo, ha accumulato una serie di successi che gli sono valsi migliaia di visualizzazioni su Instagram e centinaia di bevute al bar. Fascia in testa, boxer e muscoli scolpiti erano un bel vedere... ma a distanza di pochi mesi quel fisico da campione ha avuto un piccolo cedimento. Il Settimanale Nuovo evidenzia un ventre appesantito nascosto dalla maglietta. Colpa dei chupiti? Chissà. Intanto lui a Miami si dedica al tennis in attesa delle prossime sfide estive, anche se, con quella pancetta, potrebbe avere amare sorprese.



Ventre ultra piatto invece per la compagna Jazzma che si è spostata in una località paradisiaca insieme alle amiche per festeggiare il suo compleanno: balletti hot in cucina, tintarella in spiaggia e selfie piccante sul letto in cui mostra una parte del seno hanno surriscaldato la vacanza.