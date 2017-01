Chrissy Teigen in topless, Irina Shayk senza mutande

Da Chrissy Teigen in topless a Irina Shayk senza mutande, passando per Rosie Huntington-Whiteley in mini sottoveste, Emily Ratajkowski e Doutzen Kroes... In tutto dieci top model mondiali mozzafiato e quasi tutte con pochi abiti addosso,"catturate" dall'inimitabile obiettivo di Mert Alas & Marcus Piggott, per V Magazine. Scatti accattivanti e sexy e una domanda per tutte. "Come ci si sente a posare nude?"

Le dieci top ammiccano provocanti su poltroncine, divani o sedie, senza tante scenografie e in ambienti piuttosto spogli. A parlare sono i loro corpi bellissimi e semi nudi. Così mentre Chrissy Teigen, lascivamente seduta su una poltroncina a quadretti verdi in stivali bianchi e una sorta di pancera mostra un topless strepitoso, Irina Shayk, con un'insolita acconciatura lunga e corvina, in corpetto giallo e distesa sullo schienale di un divanetto sfoggia il suo lato B senza slip.



E poi c'è Rosy Huntigton Whitley in una mini sottoveste rossa di pizzo che lascia poco spazio all'immaginazione e Emily Ratajkowski con i capelli spettinati e il seno quasi a vista.



Posare senza veli? "Quando posi per uno shooting nuda, rafforza la propria autostima", commenta la Huntington-Whiteley. La Teigen aggiunge: "La cosa più scomoda che ho mai provato su un set è stata posare con un cappotto addosso. Io in realtà sto meglio con meno vestiti". La modella e moglie di John Legend aveva postato lo scatto del servizio fotografico di W Magazine su Instagram e puntualmente la foto è stata rimossa dal social network fotografico. Era già accaduto nel 2013 ma la sexy top non si è arresa e ne ha postato subito un altro mentre è al trucco e parrucco: seno al vento. Insomma alle modelle i vestiti stanno stretti, nude è meglio. Per tutti!