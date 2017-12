Chris Martin e Dakota Johnson, è più di un'avventura

Altro che la classica storiella di Hollywood, secondo Us Weekly Chris Martin e Dakota Jonhson fanno sul serio. Il frontman dei Coldplay e l'attrice di Cinquanta Sfumature sarebbero una coppia a tutti gli effetti nonostante, secondo rumors, le loro prime frequentazioni risalirebbero solo allo scorso ottobre. Legati dalla passione per la musica e i viaggi i due di recente sono andati insieme in Israele a un concerto di Nick Cave.

Come la ex moglie Gwyneth Paltrow con cui è rimasto in ottimi rapporti, anche Chris Martin sarebbe di nuovo felice in amore. Una fonte vicino alla coppia ha riferito infatti a Us Weekly: "Dakota e Chris si stanno davvero frequentando. Si stanno conoscendo molto bene e sono a proprio agio l'uno con l'altra. Chris manda a Dakota la sua musica per avere il parere di lei. E' qualcosa di più di un semplice flirt".



E mentre si moltiplicano i rumors sul loro conto, Chris e Dakota pizzicati fuori a cena, fanno di tutto per tutelare la loro privacy tanto che al momento nessun paparazzo è ancora riuscito a immortalarli in atteggiamenti confidenziali.