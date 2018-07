Chiara Ferragni va a Parigi e Fedez fa il mammo: "Non uso Leone per pubblicità"

Chiara Ferragni è con la sua crew a Parigi per lavoro e Fedez da solo fa il mammo con il piccolo Leone. Il rapper documenta su Instagram la giornata con il figlio, lo fa giocare con un orsacchiotto si complimenta per le "gambe cicciottelle" e poi lancia una frecciatina alla futura moglie postando un video in cui fa vedere che la camicia è stropicciata: "Non me l'hai stirata, facile fare la queen così", tuona. "Io non stiro niente", risponde lei.