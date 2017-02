Chiara Ferragni, senza Fedez mangia sushi col seno al vento

Nulla è lasciato al caso per la fashion blogger più famosa al mondo. Chiara Ferragni assapora il sushi, considerato in assoluto tra i cibi più afrodisiaci, indossando una maglia nera velatissima con effetto nude look. A coprire i capezzoli sul social due minuscole iconcine. Sempre molto sexy, la fidanzata di Fedez mostra inoltre un nuovo tattoo sulla mano "Life is made of small moments like this".