Chiara Ferragni-Fedez, prove di nozze a Cannes

Un rientro in grande stile in Europa. Chiara Ferragni, dopo essere tornata a Milano con Fedez e il piccolo Leone, sbarca a Cannes. Sceglie la passerella del Festival del Cinema per festeggiare il suo debutto (da mamma) nella mondanità. In abito in duchesse rosa con gonna dal lungo strascico e dallo spacco vertiginoso che lascia intravede gli slip in tinta, la blogger incanta lasciando il fidanzato in secondo piano.