Chiara Ferragni e Fedez in Italia: guarda le foto a Milano con Leo

La famiglia Fedez-Ferragni rientra nel Belpaese e - come in una telenovela - ogni fase del viaggio viene seguito attentamente dai follower: la partenza, le valigie, l'aereo e finalmente l'arrivo a Milano, dove c'è la mamma di Fedez ad accoglierli. Niente casa per ora: l'appartamento di Fedez è stato messo in affitto e quello in Brera ancora non è pronto. L'allegra famigliola deve alloggiare in un hotel di lusso, lo stesso dove Chiara era solita trascorrere i suoi soggiorni milanesi da single. L'accoglienza non manca e ora i paparazzi non vedono l'ora di beccare i Fedez a spasso con Leone per le strade meneghine...