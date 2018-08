Che doccia per Belen! Iannone a letto con il “cognato”

Prima una doccia selvaggia per tenere i follower incollati al video, poi qualche ripresa notturna in casa Rodriguez. Belen posta un filmato che la ritrae in bikini in giardino mentre si rinfresca sotto una doccia immersa nella natura. Dopo è la volta di Andrea Iannone a finire nell'obiettivo: la showgirl lo filma mentre dorme sotto le lenzuola con il fratello Jeremias. E scrive: “Gli uomini non sono più quelli di una volta”.