Charlotte Casiraghi in barca con le amiche in topless

Sulla barca reale galleggiano i topless delle amiche di Charlotte Casiraghi. La principessa, dopo le nozze di Pierre con Beatrice Borromeo e il party, si è rilassata in acqua con le amiche. Il compagno e il figlio erano a riva ad aspettarla e lei ne ha approfittato per qualche ora di divertimento e chiacchiere con le amiche che senza inibizioni hanno sfoggiato il seno al vento.

Charlotte, invece, non ha mostrato il suo fisico perfetto ai flash appostati al largo. La Casiraghi ha indossato un abito verde dalle spalline abbassate sulle braccia per lasciare scoperto al sole il décolleté. Davanti all'obiettivo per ora niente bikini, ma chissà i paparazzi non desistono e l'estate è lunga.