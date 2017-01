Charlotte Casiraghi a Parigi con un amico misterioso

Riecco Charlotte Casiraghi. Dopo le voci che volevano la principessina di Monaco riavvicinarsi al suo ex Gad Elamleh, padre del piccolo Raphael, 3 anni, la monegasca si fa beccare in un bistrot di Parigi. Con lei c'è un misterioso amico con cui pare esserci complicità. I due chiacchierano, bevono, fumano e si scambiano confidenze. Dov'è finito Gad?

Pochi giorni fa la nipote di Grace Kelly è apparsa a un evento mondano per la presentazione di una nuova linea di orologi. Charlotte si è presentata con un look semplice, raffinato e avvincente come sempre: lunga gonna bianca e maglia nera semi trasparente, capelli raccolti e trucco impeccabile. Dopo la fine della sua storia con il regista italiano Lamberto Sanfelice, la Casiraghi è andata a vivere a Parigi con il figlio e negli ultimi tempi è stata avvistata con il suo ex Gad Elmaleh. Intanto nella capitale francese la principessina si diverte con gli amici e chiacchiera fitto fitto con un misterioso ragazzo nascosto sotto un cappellino di lana...