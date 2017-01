Cecilia Capriotti, stacco di coscia con vista... davvero molto intima

11:18 - Shopping bollente per Cecilia Capriotti. Intenta nella prova scarpe in una boutique del centro della Capitale la showgirl, in minigonna inguinale e canotta bianca aderente, offre ai paparazzi uno spettacolino super sexy: uno stacco di gamba, accavallata, con vista molto... intima.

Conturbante e seducente la soubrette sa sempre come attirare l'attenzione. E se non è il suo esplosivo décolleté, valorizzato sempre da scollature vertiginose e strizzate o maglie super attillate, allora sono le gambe e il lato B a catalizzare i flash. Come in questo caso. Del resto Cecilia non ha proprio nulla da nascondere, tutt'altro, meglio mostrare bene e a tutti curve e forme, generosamente offerte da Madre Natura. A goderne poi sarà solo il fidanzatissimo Gianluca Mobilia, ma questa è un'altra storia...