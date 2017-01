Cecilia Capriotti bombastica in riva al mare

12:22 - Gli scatti più erotici in riva al mare sono sicuramente i suoi. Stesa sulla sabbia Cecilia Capriotti tiene tra le mani il seno bombastico che rischia di sgusciare dal bikini nero. I suoi scatti social con décolleté in bella vista catturano gli sguardi dei follower. Mentre tiene sul petto la sua compagna pelosetta, la showgirl cinguetta: “Salviamo Sharon dall'acqua” riferendosi al cucciolo di cui va pazza.

Prorompente e sinuosa, con curve da capogiro e fisico sempre tonico, la Capriotti regala una serie di foto in cui il balconcino nero la fa da padrone. Del resto le sue forme mozzafiato paiono davvero incontenibili, quasi come i suoi selfie. I fan commentano estasiati, ma nel cuore di Cecilia non c'è più posto, visto che presto potrebbero arrivare i fiori d'arancio con Gianluca Mobilia.