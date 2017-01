Cecilia Capriotti: "Zlatan Ibrahimovic mi mandava messaggini sul telefono"

11:35 - "Ibrahimovic mi mandava degli sms e mi era giunta voce che Allegri e Ibrahimovic avessero avuto una discussione a causa mia". Cecilia Capriotti intervistata da Selvaggia Lucarelli su M2o conferma l'indiscrezione riportata nel libro di Zambrotta secondo la quale l'ex allenatore del Milan Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic l'anno scorso avrebbero avuto una violenta discussione. Nel libro si legge “per divergenze tecniche”, ma la Capriotti...

"Ho conosciuto entrambi in circostanze diverse, Ibrahimovic agli internazionali e Allegri da Giannino. Amici comuni mi dissero che sia Allegri che Ibra erano rimasti molto colpiti da me, che facevano apprezzamenti e desideravano rivedermi. Poi Ibrahimovic ha cominciato a mandarmi degli sms con complimenti vari, ma non era il mio tipo” ha spiegato Cecilia, che ora è fidanzata con Gianluca Mobilia.



“So però che quando ha saputo che Allegri si era mostrato interessato a me, è andato da lui a dirgli di lasciarmi stare e diciamo che i modi di Ibrahimovich potrebbero essere stati non troppo gentili" ha aggiunto la Capriotti, confermando dunque che il tecnico e il calciatore vennero quasi alle mani. E non certo per divergenze tattiche!



Nessuno dei due però pare averla vinta. "Nulla perché conosco i calciatori, mandano messaggi in serie a tutte e non mi interessano. Poi lui è impegnato, non mi andava di creare problemi" ha concluso Cecilia spiegando che entrambi alla fine sono rimasti con un palmo di mano. A vincere la partita è stato Gianluca con cui la prosperosa showgirl è felicemente fidanzata.