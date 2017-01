Carolina Marcialis torna al suo grande amore

Il primo amore non si scorda mai. Lo sa bene Carolina Marcialis che, dopo sei anni lontana dalla carriera agonistica di pallanuoto, ha deciso di tornare in vasca con la Locatelli, società genovese della Serie A2. In attesa di affrontare questa nuova sfida, la signora Cassano prepara le valigie per una vacanza al mare con la famiglia.

Se per Antonio Cassano questo non è calcisticamente parlando un periodo felice, per Carolina si riaprono le porte della piscina. Moglie premurosa, madre presente dei piccoli Christopher e Lionel, cuoca perfetta e super sportiva, la Marcialis ha deciso di tornare a dedicarsi a quella che, con grandi soddisfazioni, era la sua prima passione, la pallanuoto.



In questi anni lontana dai duri allenamenti ha conservato un fisico da 10 e lode, muscoloso e molto sexy, che mostra per la gioia dei follower sul social tra una ricetta e una citazione. Non farà quindi fatica a stare al passo con le sue compagne di squadra. Ma prima di infilarsi il costume da nuoto indosserà ben più interessanti bikini in riva al mare. A causa di un infortunio in allenamento, ad Antonio è stata concessa una settimana di ferie durante la quale genitori e bambini si trasferiranno in una località calda. Che al loro rientro ci sia un'inversione di ruoli: Carolina agli allenamenti e Cassano papà a tempo pieno? Abbiamo appena scoperto che sa fare un'ottima pizza!