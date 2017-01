Vip in cucina: da Cassano col mattarello a Belen che sculetta

Non c'è vip che non posti uno scatto dietro ai fornelli. Grembiule in vita e mestolo in mano si danno da fare per mostrare le loro capacità culinarie, ma poi i follower finiscono per apprezzare il balletto sexy tra le pentole o la scollatura procace tra i piatti. La prova del cuoco di Belen Rodriguez ha conquistato 416mila like in 12 ore: non importa cosa ci sia nella pentola, ma le prodezze in cucina della showgirl sono state apprezzate dai fan. Antonio Cassano sveste i panni del calciatore e si infila il grembiule per fare il pizzaiolo improvvisato insieme ai figli. Ottime cuoche e non nuove ai video culinari Barbara d'Urso e Claudia Galanti. La d'Urso regala siparietti casalinghi da annotarsi con le specialità di casa, la Galanti si diletta dietro i fornelli anche con i bambini.



E poi ci sono le performance di Giorgia Palmas col tiramisù, di Elisabetta Canalis che cucina a Brian Perri la pasta con pomodori e zucchine, l'ironia di Wilma Facchinetti che scrive: “Qui a Casa Facchinetti quando cucino io, o devo ballare per farli mangiare, oppure scappano via. E rimane solo Carlone Mangione. E i topi”. Sfoglia la gallery e scopri cosa sanno cucinare i vip...