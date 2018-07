Calendario Pirelli, ecco i primi scatti dal backstage con Laetitia Casta e Gigi Hadid

Svelate le quattro muse dell'attesissimo calendario Pirelli 2019. Per The Cal hanno posato la ballerina Misty Copeland, l'attrice e modella Laetitia Casta, l'attrice Julia Garner e la modella Gigi Hadid. Le quattro storie davanti all'obiettivo di Albert Watson che firma questa edizione, verranno presentate a dicembre. Intanto sul sito ufficiale e sui profili social compaiono le prime immagini di backstage...

Ci sono voluti soltanto quattro lunghi giorni per interpretare la bellezza delle quattro donne. Un lavoro intenso, ma lampo che promette di riportare The Cal all'antico presentando una bellezza femminile che traspira sensualità ed erotismo pur senza mostrare scene di nudo. Davanti alla macchina fotografica ci sarà tutto: quattro donne importanti che pensano, sognano e trasmettono emozioni. Sfoglia la gallery e scopri alcuni dettagli dal backstage in attesa di vedere The Cal 2019...