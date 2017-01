Bruno Oliviero, il "Sex Appeal" delle dive di ieri e di oggi in un nuovo libro

In copertina gli scatti di quattro splendide modelle semisconosciute che "ruotano" attorno alla diva delle dive, Sofia Loren, impareggiabile bellezza senza tempo: "Ho voluto fare una cosa che oggi purtroppo non fa più nessuno, dare spazio ai nuovi talenti. Nel mio ottavo libro potete vedere foto di nuove modelle e attrici, brave, belle e affascinanti", racconta Bruno Oliviero, che per la sua ottava fatica editoriale ha scelto un titolo emblematico "Sex Appeal", ovvero, come spiega lui stesso: "Fascino, attrazione, sensualità e seduzione", caratteristiche che rendono le donne future dive.



Tra le nuove "leve" su cui il fotografo ha messo gli occhi, anzi l'obiettivo Alessia D'Aguanno, Alessandra D'Agruma e poi ancora Alessia Paro, Alice Motta, Alessandra Mandich, Claudia Motta, Ginevra De Crescienzi, Francesca Galeotti, Diana Tomiczek, Larisa Tafili, Martina Tellone, Mary Rubes, Milena Miconi, Sabrina Grigorescu, Rita Forte, Sara Matteucci e Sara Sellaro.



Per la contro copertina Oliviero ha scelto invece Valeria Marini: "Sofia Loren è un mito nel mondo, tutti conoscono la sua bellezza e la sua bravura come attrice e come donna. Valeria Marini è fantastica, intelligente e intrigante". Il libro sarà scaricabile online gratuitamente a partire dal 1 dicembre: "Voglio che il "Sex Appeal" sia visibile in tutto il mondo e per tutti. Voglio che si sappia che l'Italia non ha solo monumenti belli, ma anche delle bellezze femminili".