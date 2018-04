Bruno Mars, il video tenerissimo con un koala fa il pieno di like

Bruno Mars intenerisce i fan, conquistato da un koala. E' quello che è successo dopo un video che il cantante ha postato su Instagram , durante una tappa australiana del suo " 24K Magic World Tour ", nel quale coccola un tenero marsupiale mentre in sottofondo si sente " Careless Whisper " di George Michael. La clip è stata molto apprezzata dai follower della pop star.

Un quadretto perfetto, che i fan di Bruno hanno dimostrato di amare anche con un fiume di "cuoricini" e commenti. Cercando di mantenere una faccia seria e di non scoppiare a ridere, il cantante ha voluto mostrare ai suoi follower questo particolare momento di relax, proprio nel corso del suo ultimo tour musicale, in Australia.



Nel video, che ha ottenuto più di 3 milioni di visualizzazioni, la star alla fine si "scioglie" letteralmente di fronte all'estrema tenerezza del koala, che negli ultimi frame della clip avvicina il proprio volto a quello di Mars, in un momento di particolare dolcezza.