Bikini fuori stagione, guarda quelle che sono ancora nude

L'ultimo tuffo o un bagno di sole extra-time, per quelle che sono volate al caldo e quelle che al mare ci vivono, ecco gli ultimi bikini della stagione per le vip che non si rassegnano a rimettersi i vestiti addosso. Melissa Satta e l'amica Simona Salvemini sono volate a Gran Canaria per raggiungere Boateng e concedersi qualche ora al sole. Ma non solo...

Un weekend ancora estivo per la ex velina che insieme all'amica, ex gieffina, e al piccolo Maddox ha raggiunto il marito calciatore che gioca in Spagna: bikini e piscina per Melissa e Simona. In costume ci sta tutto l'anno la bomberina laura Cremaschi, i suoi selfie sono rigorosamente in due pezzi e non sarà certo il cambio di stagione a farle cambiare idea.



Anche Maddalena Corvaglia ha la fortuna di poter giocare ancora in spiaggia. Per la ex velina bionda esercizi ginnici ad alto tasso erotico sulla sabbia. Gode del sole siciliano anche un'altra velina bionda, Costanza Caracciolo che cinguetta di un presunto brofoletto, ma i follower sono distratti dalle sue curve in due pezzi. Solo slip al mare per Naike Rivelli, che al topless non rinuncia mai. E poi ci sono i bikini di Anna Tatangelo, Fiammetta Cicogna, Heidi Klum, Bar Refaeli, Aida Yespica e Federica Pellegrini...