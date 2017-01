Bellezze nella vasca da bagno e spunta anche Lory Del Santo

A capitanare la carica delle bellezze in vasca c'è Lory Del Santo in costume intero millerighe e sensualità a go go. Natalia Mesa Bush mostra il suo profilo in bikini, mentre Tina Louise alterna mise provocanti: addosso ha solo i tacchi vertiginosi e poco altro. E che dire di Rachel Vallori, attrice televisiva americana? Per lei pose conturbanti e curve avvolte in un intrigante asciugamano bianco.