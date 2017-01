Belle magre, ecco come rassicurano i fan preoccupati

Si prendono cura del proprio corpo e conducono una dieta senza stravizi, ma spesso i loro scatti vengono duramente commentati sul social da chi ne condanna l'eccessiva magrezza.

Sarah Nile solo qualche giorno fa ha postato un selfie in slip in cui ha messo a nudo il suo fisico asciutto scatenando un allarme generale tra i suoi follower spaventati da un fisico troppo asciutto. Di tutta risposta arriva un video dell'ex gieffina in cui mostra le sue curve hot fronte retro e cinguetta: "La ferocia dei moralisti è superata soltanto dalla loro profonda stupidità".



Anche Alessia Marcuzzi, grande sportiva e amante del buon cibo, su Instagram puntualizza a chi critica il suo fisico filiforme: "Io sono una mamma in salute, che mangia tanto (sui set mi chiamano carboidrato) e non potrei mai dare un esempio sbagliato ai miei figli. Li lascio sfogare perché a volte è un modo per farsi notare. Non mi interessa il giudizio di gente che non conosce la mia vita e il mio viver sano!".



Dalle forme leggermente morbide agli addominali scolpiti. Giulia Calcaterra, sempre in palestra ha tonificato il suo fisico modellando ventre, gambe, braccia e lato B. Ma sul social ce ne sono anche per lei che però risponde a suon di immagini in cui mostra i suoi allenamenti davvero duri.



Non bastano gli scatti al fast food e i video in cui fa ginnastica seguita da un personal trainer in palestra. Anche Guendalina Canessa, appena tornata dal Kenya, è nel mirino di alcuni follower scatenati. Tra i vari post spunta un "Mamma mia, anoressica"... Intanto lei mostra le immagini della figlia e dei nipoti in costume e sottolinea "Vi assicuro che mangiano come dei maialini, ma le costole fuori sono di famiglia!!!" Proprio come quelle che mostra lei.



A Nina Moric consigliano "Mangia che stai scomparendo". E lei risponde con un "Fruit Time", assaporando uva, mela e mandarino.



Tra le vip "redarguite" per eccessiva magrezza ci sono anche Eleonora Pedron, la fashion blogger Chiara Biasi e l'ex Miss Italia Martina Colombari.