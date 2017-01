Belfie alla JLo per Karina Cascella e Lea Michele

Dopo il milione di like conquistato da JLo con la sua performance social in perfetto stile Kardashian, in tante seguono la scia del belfie sul letto. Lea Michele e Karina Cascella provano a “copiare” la Lopez mettendo in mostra rotondità perfette. I follower si scatenano.

Dopo la performance di Jennifer Lopez sul web si sono scatenate le copie. Ci ha voluto scherzare anche Karina Cascella che ha postato una foto nella stessa posizione della cantante pop cinguettando: “Qualcuno può dire a J.Lo di smetterla di copiarmi i selfie?”. Non tutti però hanno capito l'ironia e così qualche ora dopo la ex corteggiatrice ha scritto: “Manco avessi detto che ho la stessa voce di J.Lo e in più vi ricordo che è stata definita una delle donne più sexy del pianeta e che ha dunque assicurato il suo fondoschiena, per la modica cifra di un miliardo di dollari? Ma come alcuni di voi hanno potuto solo anche pensare e poi scrivere addirittura che io mi ci stavo paragonando? Ovvio, scontato che giocavo che dite?”. Stessa posa per Lea Michele...