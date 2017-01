Belen, sexy solo per Stefano De Martino

10:34 - "Sto invecchiando ma sono ancora bona" ha detto sfilando sulla passerella della XI edizione di "E' sposa" al Mediterraneo Expo di Licola. E' il momento della svolta per Belen Rodriguez. Meno foto bollenti e scatti intriganti a favor di social, ma il lato più sexy ora è solo per Stefano De Martino. E così nei selfie di coppia emerge la sua parte più bollente e intrigante, ma a sorvegliare le curve di Belen c'è sempre il ballerino.

"Come te nessuno mai... Te amo..." cinguetta commentando una foto in cui le si appoggia come una ragazzina innamorata alla fronte del suo uomo e lui la tiene stretta a sé. "Solo noi" aggiunge mostrando la foto che li ritrae in ascensore, belli, eleganti e avvinghiati come sempre. "Portami via" dice poi a commentare due primi piani vicini vicini dove Belen si accosta teneramente a un De Martino affascinante ed elegante.