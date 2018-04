Belen rivede Corona: "L'amore finisce, il bene no"

Belen e Fabrizio Corona a Milano nello stesso ristorante e senza i rispettivi fidanzati. Mentre il gossip sta per impazzire, la Rodriguez scrive su Instagram e cerca di mettere tutti a tacere: “Come al solito leggo cose assurde, racconti fantascientifici. Mi viene da sorridere... Dico solo che mi sono ritrovata in un noto ristorante a parlare con un amico. Le storie d'amore possono finire ma il bene no”.

Erano secoli che non si vedevano insieme Belen e Fabrizio: la coppia d'oro di qualche anno fa ritorna alla ribalta per uno scoop esplosivo? I fan fantasticano, ma Belen non ci sta e, per evitare altro chiacchiericcio, ammette lei stessa di averlo incontrato. Come si incontrano tanti amici, a cui si vuole bene. Ci saranno sviluppi?